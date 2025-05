(Adnkronos) – Cinquantuno anni dopo l’ultima volta, il Bologna vince la Coppa Italia. Nella finale dello stadio Olimpico di Roma, i rossoblù battono 1-0 il Milan grazie alla rete di Ndoye a inizio ripresa. Partita impeccabile della squadra di Italiano, apparsa fin dall’inizio più agguerrita degli avversari. Al fischio finale dell’arbitro Mariani, è festa rossoblù. Per il Milan, invece, è un’altra serata da dimenticare. Conceicao si affida a Luka Jovic in attacco, memore della doppietta decisiva nella semifinale vinta 3-0 contro l’Inter. Al suo fianco, Leao e Pulisic. Italiano punta invece sui soliti noti, con Fabbian, Orsolini e Ndoye alle spalle di Castro. All’Olimpico parte meglio il Milan, che dopo una manciata di minuti sfiora il vantaggio con Jimenez. Leao semina la difesa rossoblù sulla sinistra e mette in mezzo un bel cross basso, l’esterno rossonero si divora il vantaggio da due passi. 🔗Leggi su Seriea24.it

© Seriea24.it - Milan-Bologna 0-1, Ndoye decide la finale. Festa rossoblù all’Olimpico