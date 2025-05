Milan abbandonato dalla Curva Sud dopo il tonfo in finale di Coppa Italia: nessun sostegno dei tifosi a Roma. Dopo la sconfitta in finale di Coppa Italia esplode la rabbia dei tifosi del Milan, che si sono scagliati contro i rossoneri. Il post di fuoco su Instagram contro i giocatori. «Dopo l’ultima prestazione indegna di ieri sera, l’ennesima di una stagione figlia di un’evidente incapacitĂ dei dirigenti di via Aldo Rossi e di una squadra senza un briciolo di orgoglio, domenica a Roma vi lasceremo soli con la vostra vergogna! Questa decisione viene presa a prescindere da eventuali folli divieti di trasferta di cui si parla da giorni”, la nota diramata attraverso le storie» 37^ GIORNATA DI SERIE A 17052025 Sabato 20.45 GENOA – ATALANTA DAZN 18052025 Domenica 20.45 CAGLIARI – VENEZIA DAZN 18052025 Domenica 20. 🔗Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Milan attaccato, la Curva Sud: «Domenica resterete soli con la vostra vergogna»