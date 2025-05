Milan adesso non ci sono più dubbi | via Conceicao Ieri la certificazione del fallimento

Il Milan ha finalmente preso una decisione inaspettata: ieri, la certificazione del fallimento di Sergio Conceicao è diventata ufficiale. La sconfitta in finale di Coppa Italia contro il Bologna ha fugato ogni incertezza sul futuro dell'allenatore, segnando la fine di un'era e l'inizio di una nuova fase per il club rossonero.

Milan, Furlani: “Stagione fallimentare. Sono stati fatti vari errori, prenderemo delle decisioni”

Segnala msn.com: Giorgio Furlani, ceo del Milan, ha parlato a Mediaset dopo la sconfitta dei rossoneri in finale di Coppa Italia. Queste le sue parole.

Milan, e adesso? Cosa serve per l’Europa

gianlucadimarzio.com scrive: Il Milan perde la finale di Coppa Italia e vede sfumare anche la qualificazione in Europa League tramite la coppa: cosa serve adesso ...

Milan, Reijnders può salutare: il suo erede è il nuovo Kessie

Si legge su calciomercato.it: In casa Milan a sorpresa può restare Sergio Conceicao in panchina e potrebbe essere centrale per programmare anche il mercato. In tal senso, a quanto pare il primo rinforzo può essere quello ...

