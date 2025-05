Migranti via libera della Camera al Dl Albania

La Camera dei Deputati ha approvato il Decreto Legge sul contrasto all'immigrazione irregolare, che prevede nuove misure per le strutture destinate ai migranti in Albania. Il voto ha registrato 126 favorevoli, 80 contrari e un'astensione, segnando un passo significativo nelle politiche di gestione dei flussi migratori.

(Adnkronos) – L'aula della Camera ha approvato il Dl di contrasto all'immigrazione irregolare che, tra le altre cose, introduce le nuove disposizioni valide per le strutture in Albania, con 126 sì, 80 no e 1 astenuto. —[email protected] (Web Info) 🔗Leggi su Periodicodaily.com

Su questo argomento da altre fonti

Via libera della Camera al decreto Albania con 126 sì

Scrive quotidiano.net: Via libera dell'Aula della Camera al decreto Albania che prevede, in sostanza, la trasformazione dei centri migranti in Albania da hotspot in Cpr. I sì sono stati 126, i no 80 e 1 astenuto. Il testo ...

Ok dalla Camera al decreto Albania che trasforma i centri in Cpr, cosa cambia per i migranti: le novità

Come scrive fanpage.it: Con 126 voti favorevoli, 80 contrari e solo un astenuto la Camera ha dato il via libera al decreto Albania, che trasforma il centro di Gjader in un Cpr ...

Decreto Albania, via libera della Camera: il testo blinda i trasferimenti nel Cpr di Gjader

Segnala msn.com: Con gli emendamenti varati in commissione si riducono ancora i margini per l’intervento dei giudici. La presentazione della domanda d’asilo non comporta il rientro dei migranti in Italia. Estesi i cas ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Andrea Scanzi a Giorgia Meloni: Sei alla camera non al mercato del pesce!

Nel giorno della fiducia a Giuseppe Conte alla Camera, necessaria dopo lo scioglimento di Italia Viva, le polemiche sono state numerose e continue, sia fuori che dentro la Camera.