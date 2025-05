Migranti Starmer vuole costruire Cpr in Albania ma Rama nega | Siamo fedeli a Italia

Il dibattito sui migranti si intensifica con il progetto di Starmer di costruire centri di permanenza per i rimpatri in Albania, ma il Primo Ministro Rama ribadisce la fedeltà all'Italia. Nonostante le tensioni, il protocollo tra Roma e Tirana rimane in vigore, mentre Starmer cerca nuovi alleati per accordi simili in Europa.

Il protocollo tra Roma e Tirana prosegue quindi senza interruzioni grazie sia all'elezione per il quarto mandato consecutivo di Rama, sia alla decisione della Camera sul decreto Albania. Starmer, intanto, prosegue la ricerca di Paesi disposti a procedere a intese simili a quella siglata da Roma e Tirana

Negli hotspot che l'Italia si appresta ad avviare in Albania si applicherà la legge italiana, con personale di polizia e giudici italiani, e dunque non c'è alcuna violazione dei diritti umani dei migranti, mette in chiaro con foga ribattendo alla domanda di una giornalista inglese che chiedeva conto a Starmer di possibili violazioni: Non so a quale violazione di diritti umani lei si riferisca.