Migranti rapiti e picchiati come in Libia Smantellata rete a Trieste

A Trieste, la polizia ha smantellato una rete di traffico di migranti, arrestando sei persone di origine pakistana e ricercandone un'altra. L'inchiesta, avviata dallo Sco su denuncia di una donna indiana, ha rivelato pratiche violente simili a quelle in Libia. Le ONG commentano: “Questi sono i risultati delle politiche di frontiera attuali”.

Sei persone di origine pakistana sono state arrestate, uno è ricercato. L'inchiesta dello Sco nata dalla denuncia di una donna indiana. Le ong: "Ecco i risultati delle politiche di frontiera"

