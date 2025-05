Migranti proiettato logo referendum cittadinanza su Palazzo Chigi

I migranti hanno proiettato il logo del referendum sulla cittadinanza su Palazzo Chigi, richiamando l'attenzione su un tema cruciale. All'evento erano presenti il deputato Riccardo Magi, Deepika Salhan, la coordinatrice della campagna Antonella Soldo, la tesoriera di +Europa Carla Taibi e Antonio Liguori di ActionAid, uniti nella lotta per i diritti e l'inclusione.

Presenti Riccardo Magi e Deepika Salhan, la coordinatrice della campagna Antonella Soldo, la tesoriera di +Europa Carla Taibi e Antonio Liguori di ActionAid 🔗Leggi su Imolaoggi.it ¬© Imolaoggi.it - Migranti, proiettato logo referendum cittadinanza su Palazzo Chigi

Aggiornamenti pubblicati da altri media

L'ultima bravata di Magi: proiettato il logo del referendum su Palazzo Chigi

Secondo msn.com: Flash mob del comitato promotore del quesito sulla cittadinanza. Al segretario di +Europa non basta essersi travestito da fantasma alla Camera: "Rompere il muro del silenzio sul voto" ...

Cittadinanza, proiettato logo referendum su Palazzo Chigi

Si legge su notizie.tiscali.it: Roma, 14 mag. (askanews) - Il simbolo del referendum cittadinanza è stato proiettato sulla facciata di Palazzo Chigi questa sera durante un flash ...

Blitz comitato promotore referendum cittadinanza, proietta logo su Palazzo Chigi

Riporta msn.com: (Agenzia Vista) Il simbolo del referendum cittadinanza è stato proiettato sulla facciata di Palazzo Chigi questa sera durante un flash mob ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Luca Traini condannato a 12 anni : Tentò una strage di migranti

La Suprema Corte ha anche confermato il diritto al risarcimento per le vittime e per le parti civili "Nel comportamento di Traini non c'è odio razziale - aveva sottolineato nella sua arringa l'avvocato difensore di Traini -, i neri vengono identificati da lui come i responsabili dello spaccio di droga nella provincia di Macerata e come responsabili della morte di Pamela Mastropietro, potevano essere anche gialli o pellerossa e il discorso sarebbe stato lo stesso.