Migranti colpo grosso alla via balcanica | trafficanti pakistani in manette Incassavano 5mila euro a viaggio

Un'operazione della Squadra mobile di Trieste e dello Sco ha portato all'arresto di un gruppo di trafficanti pakistani, responsabili di gestire la rotta balcanica per i migranti. I clandestini, pagando tra i 4.000 e i 6.000 euro, si affidavano a questi criminali per raggiungere l'Italia, evidenziando la gravità del fenomeno in atto.

Pagavano dai 4.000 ai 6.000 euro, a seconda della zona di partenza e dei mezzi utilizzati, i migranti che volevano raggiungere l’Italia attraverso la rotta balcanica e che si affidavano al gruppo criminale pakistano, disarticolato nell’operazione della Squadra mobile di Trieste e dello Sco. Le indagini nel corso dei mesi hanno consentito di ricostruire numerosi trasporti illegali di migranti di varia etnia (pakistana, nepalese, afghana, indiana) dai campi profughi della Bosnia, con particolare riguardo a quello della città di Bhiac verso l’Italia, attraverso i sentieri boschivi di Croazia e Slovenia con destinazione questo capoluogo. È emerso inoltre come, nella città di Zagabria, i clandestini, venivano sistemati in diversi appartamenti dedicati (safe house) e in hotel gestiti da persone compiacenti in attesa del successivo trasporto verso la Slovenia. 🔗Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Migranti, colpo grosso alla “via balcanica”: trafficanti pakistani in manette. Incassavano 5mila euro a “viaggio”

