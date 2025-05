Firenze, 15 maggio 2025 - Conto alla rovescia iniziato per l’elezione del Miglior Sommelier Ais della Toscana 2025. Domenica 18 maggio infatti, nell’ambito dell’evento Regina Ribelle – Vernaccia di San Gimignano Wine Fest, proprio a San Gimignano – nella centrale Piazza delle Erbe - si svolgeranno le prove finali del concorso regionale dell’Associazione Italiana Sommelier, che già in passato ha dimostrato di portare fortuna ai vincitori, aprendogli le porte ad importanti affermazioni nelle competizioni nazionali ed internazionali. In arrivo aspiranti un po’ da tutta la regione, richiamati proprio dall’appeal di questo appuntamento che ogni anno mostra i migliori talenti della sommellerie toscana, alle prese con prove di conoscenza teorica in fase di preselezione e di servizio e comunicazione nella fase finale. 🔗Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Miglior sommelier della Toscana, il campione 2025 si elegge a San Gimignano