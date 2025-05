Mici al via Academy per giovani gastroenterolgi alla Federico II di Napoli

L'Università Federico II di Napoli lancia una nuova Academy dedicata ai giovani gastroenterologi, con focus sulla gestione delle malattie infiammatorie croniche intestinali, come colite ulcerosa e malattia di Crohn. Questa iniziativa offre a professionisti provenienti da tutta Italia un'opportunità unica di formazione e condivisione di conoscenze nel campo della gastroenterologia.

(Adnkronos) – Nella gestione delle malattie infiammatorie croniche intestinali (Mici), colite ulcerosa e malattia di Crohn, l'università Federico II di Napoli 'fa scuola'. Grazie alla speciale Academy, giovani gastroenterologi provenienti da tutta Italia avranno l'opportunità di condividere l'attività assistenziale quotidiana di uno tra i più grandi centri dedicati alle Mici, con oltre 7mila pazienti seguiti.

Mici, al via Academy per giovani gastroenterolgi alla Federico II di Napoli

Malattie croniche intestinali, nasce la prima Academy per giovani specialisti

