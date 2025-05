Michael J Fox torna sul set in occasione della stagione 3 di Shrinking

Michael J. Fox torna sul set per la terza stagione di "Shrinking", la serie di Apple TV+ che ha già conquistato il pubblico. Con Jason Segel e Harrison Ford nel cast, l'attesa cresce per il suo ritorno straordinario. Scopriamo insieme i primi dettagli su questa imperdibile collaborazione.

Nella terza stagione di Shrinking, la serie targata Apple TV+, ci sarà una guest star d'eccezione: Michael J. Fox, ecco i primi dettagli. Apple TV+ ha annunciato che Michael J. Fox ritornerà a recitare in occasione della stagione 3 di Shrinking, la serie con star Jason Segel e Harrison Ford. La star di Ritorno al futuro sarà una guest star delle puntate inedite, tuttavia non sono stati svelati i dettagli del suo personaggio. L'arrivo della star nel cast Secondo le fonti di Deadline, il ruolo affidato a Michael J. Fox dovrebbe essere legato a Paul Rhoades, il terapista interpretato da Harrison Ford. Alla fine della prima stagione di Shrinking, infatti, si è scoperto che il protagonista soffre di Parkinson, la malattia con cui . 🔗Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Michael J. Fox torna sul set in occasione della stagione 3 di Shrinking

Le notizie più recenti da fonti esterne

Michael J Fox torna a recitare dopo 5 anni! Sarà in questa serie con Harrison Ford

Da serial.everyeye.it: Michael J Fox ha deciso di interrompere una pausa di ben 5 anni dalla recitazione per prender parte alla terza stagione di Shrinking ...

Michael J. Fox torna sul set in occasione della stagione 3 di Shrinking

msn.com scrive: Apple TV+ ha annunciato che Michael J. Fox ritornerà a recitare in occasione della stagione 3 di Shrinking, la serie con star Jason Segel e Harrison Ford. La star di Ritorno al futuro sarà una guest s ...

Michael J. Fox torna alla recitazione dopo cinque anni: il suo ruolo in Shrinking

Si legge su ecodelcinema.com: Michael J. Fox torna in TV con la serie "Shrinking", affrontando le sue esperienze personali legate al morbo di Parkinson, accanto a Jason Segel e Harrison Ford, co-creata da Bill Lawrence.

Potrebbe interessarti su Zazoom

Call of Duty: Mobile Stagione 12: Going Dark

Call of Duty Mobile, la Stagione 12: Going Dark Al termine della Stagione dell?Anniversario, ha inizio Call of Duty: Mobile Stagione 12: Going Dark.