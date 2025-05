Mi sto truccando un pochettino perché ho fatto un piccolo intervento Ho preso troppi medicinali dovrò fare una sorta di dieta detox per pulire il mio fegato | le parole di Belen

Belen Rodriguez condivide un momento di confidenza con i suoi follower su Instagram, rivelando di aver affrontato un piccolo intervento e la necessità di una dieta detox per il fegato. Tra scherzi e sincerità, la famosa showgirl rassicura i suoi dieci milioni di seguaci, preparando il terreno per presentare i suoi prodotti in modo originale e coinvolgente.

“ Vi racconto un po’ di confidenze.non le dite a nessuno però “, scherza Belen Rodriguez su Instagram. In un video, poco prima di presentare i suoi prodotti, ha confidato ai suoi dieci milioni di follower di essersi sottoposta a un intervento, ha rassicurato tutti ma senza fornire dettagli sull’operazione: “ Mi sto truccando un pochettino perché ho fatto un piccolo intervento. Sono stata due giorni in convalescenza, però adesso va tutto bene. Ho risolto tutto quanto. Ho preso troppi medicinali quindi dovrò fare una sorta di dieta detox per pulire il mio fegato. Però va tutto bene e questa è la cosa importante. Il make up ha dato un po’ di colore al mio viso spento”, ha detto la showgirl argentina. “Va tutto bene, fa ancora male ma passerà. Nulla di grave, ma dovevo farlo. Ho rimandato troppo “, ha scritto la conduttrice nei commenti rispondendo ai fan: “Io sono una donna normale, ho le mie insicurezze e i miei punti di forza come tutte quante”. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Mi sto truccando un pochettino perché ho fatto un piccolo intervento. Ho preso troppi medicinali, dovrò fare una sorta di dieta detox per pulire il mio fegato”: le parole di Belen

Se ne parla anche su altri siti

Belen Rodriguez fa preoccupare i follower: "Ho fatto un piccolo intervento"

Come scrive msn.com: "Mi sto truccando un pochettino perché ho fatto un piccolo intervento" dice Belen Rodriguez in un video social, scatenando l'allarme tra i follower. Non rivela cosa l'abbia portata in sala operatoria ...

Belen Rodriguez si confida con i follower: “Ho preso troppi medicinali, sono stata…”

Riporta golssip.it: L'influencer ha confidato ai suoi follower di non essere stata bene a causa delle conseguenze di un intervento.

Potrebbe interessarti su Zazoom

Il primo bacio tra Belen Rodriguez e il nuovo compagno Antonino Spinalbese

Sul numero di? Chi?in edicola da mercoled? 4 novembre, le immagini del weekend romantico e del primo bacio di Belen Rodriguez con il nuovo compagno, l'hairstylist Antonino Spinalbese.