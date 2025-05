Mi sa che abbiamo incastrato Stasi | spunta un sms della cugina di Chiara Poggi

Dopo la perquisizione a casa di Andrea Sempio e il ritrovamento di un martello al vaglio degli investigatori come possibile arma del delitto, è spuntato anche un sms di una delle due cugine di Chiara Poggi. È questa la novità filtrata sui giornali sul caso Garlasco, al centro della nuova indagine della procura di Pavia su un omicidio, quello della giovane, che risale all’agosto 2007. A rivelare uno dei 280 messaggi che sarebbero agli atti dei pm è stato il settimanale Giallo. Stefania Cappa, sorella gemella di Paola, le cugine di Chiara Poggi mai indagate, avrebbe scritto: «Mi sa che abbiamo incastrato Alberto Stasi». Lo avrebbe inviato a un amico. Sequestrati i diari di Sempio. Il messaggio è quindi agli atti nell’indagine che sta cercando di far luce sul delitto a distanza di 18 anni. Per l’omicidio di Chiara Poggi è stato condannato in via definitiva Alberto Stasi, allora fidanzato della giovane, che sta finendo di scontare una condanna a 16 anni di reclusione. 🔗Leggi su Lettera43.it

