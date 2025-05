mi sa che abbiamo incastrato stasi l sms di paola e stefania cappa a un amico sul delitto di chiara poggi

Garlasco (Pavia), 15 maggio 2025 – “Mi sa che abbiamo incastrato Stasi ”. È uno dei 280 messaggi che sarebbero agli atti della nuova indagine della Procura di Pavia sull' omicidio di Chiara Poggi, avvenuto nell'agosto 2007 a Garlasco e per il quale l'allora fidanzato Alberto Stasi ha quasi finito di espiare una condanna a 16 anni di reclusione (il 41enne ha da poco ottenuto la semilibertà, ndr ). A riportare questo whatsapp inviato a un amico e attribuito a Paola Cappa sorella gemella di Stefania, le cugine di Chiara mai indagate, è il settimanale ‘Giallo’. Le gemelle Cappa, Paola e Stefania: chi sono le cugine (mai indagate) di Chiara Poggi, dal fotomontaggio nel 2007 a matrimonio e carriere Ma non è finita. In un servizio sull 'inchiesta riaperta a carico di Andrea Sempio, la rivista pubblica anche una foto, postata da Paola sui social nel 2013, di piedi con calze a quadretti e in mezzo un'impronta a pallini, simile a quella repertata ai tempi nella villetta di Garlasco con la frase: “Buon compleanno sorellina”. 🔗Leggi su Ilgiorno.it

