Mi sa che abbiamo incastrato Stasi L' sms bomba nella nuova inchiesta su Garlasco

Il mistero dell'omicidio di Chiara Poggi si infittisce con nuove rivelazioni. Un sms incriminante, riportato dal settimanale 'Giallo', attribuito a Paola Cappa, suggerisce un clamoroso coinvolgimento di Stasi. Questo messaggio, uno dei 280 esaminati dalla Procura di Pavia, potrebbe rappresentare un punto di svolta nell'indagine su un caso ancora irrisolto.

"Mi sa che abbiamo incastrato Stasi". E' uno dei 280 messaggi che sarebbero agli atti della nuova inchiesta della Procura di Pavia sull'omicidio di Chiara Poggi. A scrivere di questo messaggio inviato a un amico e attribuito a Paola Cappa, gemella di Stefania, è il settimanale 'Giallo'. Le sorelle, cugine della vittima, non sono indagate. Nel frattempo Andrea Sempio e la madre Daniela Ferrari sono entrati in auto nella caserma dei carabinieri 'Montebello' di Milano per compiere alcun formalità burocratiche relative alle perquisizioni svolte ieri dai militari nell'ambito dell'inchiesta sull'omicidio di Garlasco.

