Mi sa che abbiamo incastrato Stasi | il messaggio di Paola Cappa a un amico sul delitto di Garlasco

Il delitto di Garlasco si arricchisce di nuovi dettagli con il messaggio di Paola Cappa, sorella gemella di Stefania e cugina di Chiara Poggi. "Mi sa che abbiamo incastrato Stasi", scrive in un messaggio WhatsApp a un amico. Queste parole sono solo una delle 280 comunicazioni al vaglio della procura di Pavia, riaccendendo l'attenzione sul caso.

"Mi sa che abbiamo incastrato Stasi". Così avrebbe scritto Paola Cappa, sorella gemella di Stefania nonché cugina di Chiara Poggi, a un amico sull'applicazione WhatsApp. È solo uno dei 280 messaggi che sarebbero agli atti della nuova indagine della procura di Pavia sull'assassinio della 26enne. 🔗Leggi su Today.it © Today.it - "Mi sa che abbiamo incastrato Stasi": il messaggio di Paola Cappa a un amico sul delitto di Garlasco

Su questo argomento da altre fonti

Garlasco, il messaggio di Paola Cappa all'amico: «Mi sa che abbiamo incastrato Stasi»

ilmattino.it scrive: «Mi sa che abbiamo incastrato Stasi». È questo il contenuto di un sms che sarebbe stato inviato da Paola Cappa, cugina di Chiara Poggi, a un amico e che ora compare tra i ...

“Mi sa che abbiamo incastrato Stasi”. L’sms di Paola e Stefania Cappa a un amico sul delitto di Chiara Poggi

Come scrive msn.com: Con altri 280 messaggi sarebbe agli atti delle nuove indagini della procura di Pavia. Sotto la lente anche due fotografie pubblicate sui social e le intercettazioni delle telefonate con la nonna ...

Un sms della cugina di Chiara Poggi: 'Mi sa che abbiamo incastrato Stasi'

Riporta ansa.it: La difesa di Sempio: 'Negli appunti e nei diari nulla sul caso Garlasco. Presi per tracciare un profilo, lui preoccupato per i genitori' (ANSA) ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Abbiamo visto quel Suv travolgerle! Jessica Fragasso e Sara Rizzotto uccise da un ubriaco

Una domenica di sole trascorsa in riva al mare, a Caorle. Cena tra amici e poi rientro a casa. Ma le foto di quella gita in famiglia fissano per sempre le ultime ore di vita di due cugine, unite come sorelle.