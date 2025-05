Mezzo Veritas urtato si rovescia una dipendente ferita

Questa mattina, giovedì 15 maggio, un incidente stradale ha coinvolto un mezzo della partecipata Veritas, causando il ferimento di una dipendente. Sebbene le condizioni non siano gravi, l'urto con una Seat grigia, avvenuto in piazzale Giovannacci a Marghera, ha provocato un trauma doloroso alla donna mentre si trovava alla guida del veicolo.

Non è grave, ma l'urto e la caduta a terra le hanno causato un trauma doloroso mentre era alla guida di un mezzo della partecipata dei servizi ambientali Veritas, che si è scontrato questa mattina giovedì 15 maggio con una Seat grigia in piazzale Giovannacci a Marghera. La dipendente al. 🔗Leggi su Veneziatoday.it © Veneziatoday.it - Mezzo Veritas urtato si rovescia, una dipendente ferita

Le notizie più recenti da fonti esterne

Mezzo Veritas urtato si rovescia, una dipendente ferita

Scrive veneziatoday.it: Soccorsa dall'ambulanza del 118 e dai motociclisti del reparto motorizzato della polizia locale di Venezia con la sezione mestrina della polizia di prossimità, non sarebbe in pericolo. Incidente in pi ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Sciopero infermieri : previste almeno un milione e mezzo di prestazioni in meno da Nord a Sud

Comunicato stampa del Nursing Up, Sindacato Infermieri Italiani - Numeri importanti, dati significativi che emergono gi? in queste prime ore di protesta, che testimoniano non solo la massiccia adesione degli infermieri italiani allo sciopero che ha avuto inizio questa mattina e perdurer? fino alle 7 di domani, ma soprattutto l?evolversi di uno stato d?animo che racconta la rabbia, lo stress, l?insoddisfazione per le richieste che da tempo immemore non vengono ascoltate da un Governo?cieco e sordo?, ma soprattutto, mai come ora, anche la legittima paura, quella del confronto diretto con la morte.