MEZZANOTTE – Gaza sanità e riarmo | Meloni ‘duella’ con Conte e Schlein | Da voi solo macumbe

In un acceso dibattito politico, Giorgia Meloni affronta Giuseppe Conte ed Elly Schlein, difendendo la posizione italiana in Israele nonostante la crisi a Gaza. Accusa il PD di focalizzarsi su "macumbe" anziché contribuire a soluzioni concrete per la sanità. La tensione cresce mentre le critiche e le richieste di collaborazione si intensificano.

(Adnkronos) – Dice che l'Italia non ritirerà l'ambasciatore in Israele, nonostante la "drammatica e ingiustificabile" situazione a Gaza; accusa il Pd di Elly Schlein di fare "propaganda" sulla sanità e chiede ai dem una mano, "invece di fare solo macumbe"; con Giuseppe Conte ingaggia un botta e risposta sul riarmo, accusando il leader dei pentastellati . 🔗Leggi su Periodicodaily.com

Meloni alla Camera sotto pressione: sanità, riarmo, riforme e Gaza al centro del dibattito

Giorgia Meloni affronta oggi il Premier Time alla Camera tra interrogazioni su sanità pubblica, piano di riarmo europeo, politica estera e rilancio economico.