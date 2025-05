' Mezmerize' compie 20 anni l' evento dedicato ai System Of A Down

Quest'anno celebriamo i 20 anni di "Mezmerize", il quarto album dei System Of A Down, uscito il 17 maggio 2005. Questo lavoro straordinario ha segnato un'epoca nel panorama alternative metal, e per festeggiare l'occasione verranno onorati sia il disco che l'intera carriera di questa iconica band statunitense. Prepariamoci a una commemorazione imperdibile!

'Mezmerize' compie 20 anni, a Roma l'evento dedicato ai Soad

Mezmerize compie venti anni: a roma evento tribute celebra l’album dei system of a down

