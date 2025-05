Mette in vendita due ruote da bici ma anzichè incassare bonifica 1100 euro al truffatore | 21enne denunciato

Un 65enne di Jesi, mentre cercava di vendere due ruote da bici online, è caduto nella trappola di un truffatore 21enne, perdendo ben 1100 euro. L'uomo, dopo essere stato contattato da un acquirente, ha realizzato troppo tardi di essere stato ingannato. Le indagini della polizia sono in corso dopo la denuncia della vittima.

JESI – Era stato contattato da un acquirente interessato al suo annuncio messo in rete, ma si è accorto ben presto di essere stato ingannato dal truffatore il quale era riuscito abilmente a spillargli oltre mille euro. Le indagini della polizia di Jesi sono scattate dopo la querela di un 65enne. 🔗Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - Mette in vendita due ruote da bici, ma anzichè incassare bonifica 1100 euro al truffatore: 21enne denunciato

