Metropolitana di superficie Ferrovie Kaos incontra il prefetto | Opera indispensabile

Si torna a discutere della metropolitana di superficie ad Agrigento, progetto fondamentale per il miglioramento dei trasporti locali. Recentemente, il prefetto Salvatore Caccamo ha incontrato l'associazione Ferrovie Kaos, presieduta da Mauro Indelicato, per rilanciare l'iniziativa e valutare le possibili step future. Il coinvolgimento delle istituzioni è essenziale per garantire il successo di questa opera indispensabile.

Ferrovie Kaos incontra il Prefetto Caccamo: focus sulla metropolitana di superficie

Nella giornata di martedì Sua Eccellenza Salvatore Caccamo, Prefetto di Agrigento, ha incontrato il presidente di Ferrovie Kaos, Mauro Indelicato: "Volevamo esporre a Sua Eccellenza – dichiara Indelic ...

Una nuova metropolitana di superficie sulle tratte ... del gruppo "Insieme per una nuova Provincia". Metro di superficie e ferrovie In particolare, nel dispositivo approvato, vi è l'impegno ...

