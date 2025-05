Meteo maltempo in arrivo sull' Italia | temporali su Calabria e Sicilia Crollo delle temperature

Nei prossimi giorni, l'Italia sarà colpita da un intenso maltempo, con temporali previsti su Calabria e Sicilia e un significativo crollo delle temperature. Una circolazione depressionaria in movimento dal Nord Africa verso il Mediterraneo centrale porterà un peggioramento meteo che non lascerà scampo. Prepariamoci a condizioni meteorologiche avverse e a un abbassamento termico.

I prossimi giorni vedranno una nuova fase di intenso maltempo interessare la nostra Penisola. Una circolazione depressionaria si muove infatti sul nord Africa con un minimo al suolo sulla Tunisia. Tra oggi e domani questa si sposterà sul Mediterraneo centrale portando un intenso peggioramento meteo soprattutto sulle regioni del Sud Italia. Attese piogge e temporali anche intensi specie su Sicilia,. 🔗Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Meteo, maltempo in arrivo sull'Italia: temporali su Calabria e Sicilia. Crollo delle temperature

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Allerta meteo, 48 ore di forte maltempo sull'Italia: previsioni

Come scrive adnkronos.com: Allerta meteo sull'Italia con 48 ore di forte maltempo tra un ciclone tunisino e un fronte polacco. Il vortice in arrivo dal nordafrica porterà nubifragi, vento e mareggiate su Sicilia e Calabria, in ...

Meteo, maltempo in arrivo sull'Italia: temporali su Calabria e Sicilia. Crollo delle temperature

Scrive msn.com: I prossimi giorni vedranno una nuova fase di intenso maltempo interessare la nostra Penisola. Una circolazione depressionaria si muove infatti sul nord Africa con un minimo al suolo sulla Tunisia. Tra ...

Maltempo in arrivo da Nord a Sud, allerta arancione in Sicilia

Si legge su ansa.it: Dal primo mattino di domani temporali sulla Sicilia, in estensione a Calabria e Puglia. Dal tardo pomeriggio, poi, il maltempo interesserà Lombardia, specie settori meridionali, Friuli Venezia Giulia ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Maltempo : Allerta Meteo arancione in 6 regioni

Oggi allerta meteo arancione in Calabria, Basilicata,Emilia Romagna, Lazio, Molise e Umbria; gialla in Abruzzo, Campania, Puglia, Sardegna, Sicilia,T oscana, Alto Adige e Veneto.