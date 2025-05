Meteo Latina pioggia e rischio rovesci e temporali E’ allerta in tutto il Lazio

Il maltempo continua a mettere in allerta la provincia di Latina, con piogge intense e rischio di rovesci e temporali. Già ieri, Cori ha subito gravi conseguenze a causa di allagamenti e smottamenti. Le previsioni per le prossime ore non promettono miglioree, con un'elevata possibilità di ulteriori disagi in tutta la regione Lazio.

Maltempo anche nella provincia di Latina dove comunque le precipitazioni hanno causato già danni e disagi. Come a esempio a Cori dove ieri delle vere e proprie bombe d’acqua hanno portato ad allagamenti, smottamenti e all’apertura di voragini. E per le prossime ore le previsioni non sono delle. 🔗Leggi su Latinatoday.it © Latinatoday.it - Meteo Latina, pioggia e rischio rovesci e temporali. E’ allerta in tutto il Lazio

