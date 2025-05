“Povero lavoro! O.lavoro povero?”. Si intitola così il convegno che si terrà domani alle 17 alla Liuc, a cui si può partecipare sia in presenza che a distanza, registrandosi al sito dell’università. Il lavoro povero è un fenomeno emergente, che chiede un discernimento accurato e competenze specifiche per tentare di disinnescare meccanismi umilianti per la persona, impoverenti per l’economia e disgreganti per la coesione sociale. Spesso il lavoro è sfruttamento, salari meschini, precarietà a vita e diritti negati. Il congresso consentirà una comprensione esaustiva del tema, grazie al contributo di autorevoli personalità tra cui Maria Dolores Sanchez Galera (Dicastero per il Servizio dello sviluppo umano integrale della Santa Sede). Interverranno, tra gli altri, anche Nico Acampora (fondatore di Pizzaut) e Don David Maria Riboldi (cappellano della Casa circondariale di Busto Arsizio). 🔗Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Mestieri e dignità. Esperti a convegno