Messina coppia in crociera ruba un anello da 1 000 euro in gioielleria | scoperti al porto di Napoli

Una coppia cilena in crociera è stata scoperta a Messina dopo aver rubato un anello del valore di 1.000 euro in una gioielleria. I due, dopo aver commesso il furto, sono stati fermati al porto di Napoli. Gli agenti hanno recuperato l'anello, portando avanti le indagini sul caso.

