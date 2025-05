Un ‘influencer in Messico è stata uccisa in diretta su TikTok. Valeria Marquez è stata freddata a colpi di pistola mentre stava trasmettendo in diretta sul celebre social da un salone di bellezza nello Stato centrale di Jalisco. Lo hanno confermato le autorità statali. Il video dell’omicidio di Valeria Marquez su TikTok. Dalle immagini di diversi video che ancora circolano su TikTok si vede la giovane che sembra parlare con un uomo entrato nel locale e che chiede se lei sia Valeria. La 23enne annuisce e toglie l’audio della diretta: poco dopo viene colpita all’addome e poi alla testa, accasciandosi e morendo sul colpo. In altri video, che precedono l’omicidio, Marquez aveva detto: “Stanno arrivando”, dando l’impressione di essere preoccupata e forse di sapere di essere in pericolo. Le autorità dello stato messicano hanno dichiarato di stare indagando sulla morte di Valeria Marquez come possibile femminicidio. 🔗Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Messico, influencer Valeria Marquez uccisa in diretta su TikTok