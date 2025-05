Messico influencer uccisa in diretta su TikTok

In un tragico evento, l'influencer messicana Valeria Marquez è stata uccisa in diretta su TikTok mentre trasmetteva dal suo salone di bellezza a Jalisco. Le immagini shocking mostrano il momento in cui la giovane, colpita a morte, pronuncia le parole "stanno ar...". Questo episodio solleva interrogativi inquietanti sulla sicurezza e la violenza nel mondo dei social media.

Un'influencer in Messico è stata uccisa in diretta su TikTok. Valeria Marquez è stata freddata a colpi di pistola mentre stava trasmettendo da un salone di bellezza nello Stato centrale di Jalisco. Dalle immagini di diversi video che ancora circolano sul social si vede la giovane che dice "stanno arrivando" e subito dopo sembra parlare con un uomo entrato nel locale e che chiede se lei sia Valeria. La 23enne annuisce e toglie l'audio della diretta: poco dopo viene colpita all’addome e poi alla testa, accasciandosi e morendo sul colpo. 🔗Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Messico, influencer uccisa in diretta su TikTok

