Messico influencer uccisa in diretta su TikTok | Stanno arrivando

Valeria Marquez, influencer messicana, è stata tragicamente uccisa in diretta su TikTok. L’orrendo episodio, avvenuto davanti ai suoi follower, ha scioccato il paese e sollevato interrogativi sulla sicurezza dei creatori di contenuti. Il video del delitto potrebbe rivelarsi cruciale per le indagini e per identificare l’assassino.

Valeria Marquez è stata uccisa a colpi di pistola: il video che testimonia l'omicidio potrebbe aiutare la polizia a risalire all'autore

