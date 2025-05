Messa in sicurezza di due ponti lungo la strada provinciale al via i lavori

Al via i lavori per la messa in sicurezza di due ponti lungo la strada provinciale 58 "Del Ghebbo" nel comune di San Giorgio. Questo intervento, previsto per lunedì 19 maggio, rappresenta un'importante investimento per migliorare la viabilità locale e sovracomunale, garantendo una maggiore sicurezza per gli utenti della strada.

Un investimento importante per la viabilità locale e sovracomunale: lunedì prossimo 19 maggio è prevista l'apertura dei cantieri che daranno avvio ai lavori per mettere in sicurezza due ponti lungo la strada provinciale 58 "Del Ghebbo" dir. 1 in prossimità di via Risaie, nel comune di San Giorgio.

