Messa in sicurezza del Lamone Mastacchi Rete Civica | Preoccupazione per le fessurazioni sugli argini

Il consigliere Marco Mastacchi di Rete Civica ha presentato un'interrogazione scritta alla Giunta regionale, esprimendo preoccupazione per le fessurazioni degli argini del fiume Lamone, nel tratto tra Villanova di Bagnacavallo e Glorie. Questa situazione solleva interrogativi sulla sicurezza idraulica e la necessitĂ di interventi mirati per prevenire potenziali rischi.

Arriva un'interrogazione scritta presentata alla Giunta regionale, da parte del consigliere Marco Mastacchi di Rete Civica, nella quale si evidenzia "la preoccupazione riguardo alle fessurazioni riscontrate negli argini del fiume Lamone nel tratto tra Villanova di Bagnacavallo e Glorie a seguito.

