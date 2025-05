Meret il rinnovo si allontana | incredibile assalto di una big di Serie A

Il rinnovo di Meret appare sempre più lontano, con un'importantissima squadra di Serie A pronta a tentare l'assalto. La situazione in casa Napoli si fa complessa, mentre la squadra di Conte, nonostante il deludente pareggio con il Genoa, continua a mantenere la vetta della classifica. I sogni di scudetto restano vivi nel cuore dei tifosi.

Situazione complicata in casa Napoli: il portiere potrebbe salutare gli azzurri e approdare in un’importante squadra della Serie A. Il Napoli continua a sognare. Nonostante l’amaro pareggio in casa contro il Genoa, la squadra guidata da Antonio Conte continua ad occupare la prima posizione in classifica, ad un solo punto di distanza dall’Inter. Le prossime due giornate saranno fondamentali e potrebbero decretare quale squadra vincerà lo scudetto. Nonostante il campionato debba ancora terminare, in casa Napoli è sempre tempo di trattative. Il rinnovo di Alex Meret si complica sempre di più: il portiere azzurro è infatti finito nel mirino di una big della Serie A e potrebbe seriamente salutare Napoli. Il Milan tenta il colpo Meret a zero. Con il probabile addio di Mike Maignan in estate, il Milan è già alla ricerca di un sostituto: la dirigenza rossonera non vuole farsi scappare l’occasione Meret a parametro zero. 🔗Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Meret, il rinnovo si allontana: incredibile assalto di una big di Serie A

ON AIR - Roccati: "Rinnovo di Meret? Lo terrei, fin qui ha dimostrato di essere all’altezza"

Riporta napolimagazine.com: A proposito di Meret, la situazione del rinnovo continua a trascinarsi ... Lo si vede spesso in mezzo alla gente. Napoli è una piazza incredibile: se si è trovato bene, per andare via deve succedere ...

Rinnovo Meret, CorSport: sarà biennale senza opzione, ecco quando arriverà la firma

Scrive msn.com: Meret, il cui contratto è in scadenza a giugno, prolungherà per altre due stagioni, dal 2025 al 2027. Non ci saranno opzioni per ulteriori anni di contratto. Biennale secco per proseguire insieme".

MERET - L'agente: "Rinnovo col Napoli? Ormai siamo ai dettagli, vuole continuare in azzurro"

napolimagazine.com scrive: Federico Pastorello, agente del portiere azzurro Alex Meret, ha rilasciato alcune dichiarazioni a TMW. In casa Napoli il rinnovo di Meret sta andando un po’ per le lunghe. “Effettivamente è stata una ...

