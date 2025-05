mercoledì 2 jenna ortega e la famiglia addams al completo nella nuova immagine della serie netflix

Sale l'attesa per la seconda stagione della serie, dopo che la prima ha battuto record su record sulla piattaforma streaming Netflix sta continuando la sua campagna marketing nei confronti della seconda stagione di Mercoledì, una delle sue serie di maggior successo degli ultimi anni e l'ultimo tassello è un'immagine ufficiale che ritrae Jenna Ortega e la Famiglia Addams al completo. In occasione della presentazione degli upfront dello streamer a New York, è stato rivelato un ritratto della Famiglia Addams, che lascia presagire una stagione maggiormente incentrata sui cari di Mercoledì. Ritratti nella foto di famiglia troviamo Catherine Zeta-Jones nel ruolo di Morticia, Jenna Ortega in quello di Mercoledì, Luis Guzmán in quello di Gomez, Joanna Lumley in quello di Nonna, . 🔗Leggi su Movieplayer.it

