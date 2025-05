Mercato Lazio un attaccante nel mirino! L’identikit del nuovo obiettivo dei biancocelesti

Il calciomercato Lazio è in fermento, con la dirigenza biancoceleste già a lavoro per rinforzare la squadra. Tra i nomi nel mirino spicca un attaccante che potrebbe rivelarsi il colpo giusto per la prossima stagione. Scopriamo insieme l’identikit di questo nuovo obiettivo, mentre le voci sull'imminente mercato si intensificano.

Mercato Lazio, un attaccante nel mirino! Ecco l'identikit del nuovo obiettivo dei biancocelesti per la prossima stagione Il calciomercato Lazio non è ancora ufficialmente iniziato, ma l'atmosfera è già rovente, come se fosse un fuoco acceso dalla curiosità e dall'ambizione. La dirigenza biancoceleste è al lavoro per rafforzare la squadra guidata da Baroni, con l'obiettivo

Lazio, mercato movimentato: sulle tracce di un attaccante francese

Segnala sportpaper.it: Il mercato della Lazio sarà molto movimentato nei prossimi mesi. La dirigenza di Formello ha intenzione di consegnare una rosa arricchita e rinforzata a dovere a Marco Baroni.

Calciomercato Lazio, un attaccante nel mirino dalla Francia! Ecco chi è il nuovo obiettivo estivo dei biancocelesti

informazione.it scrive: Calciomercato Lazio, nuovo profilo individuato da Fabiani per l’attacco dei biancocelesti: tutte le novità di oggi Il calciomercato Lazio non è ancora iniziato ma sta già infiammando come una formica ...

Mercato Lazio: nel mirino un difensore del Verona, ma è legato alle uscite

Riporta msn.com: Con l'avvicinarsi della fine della Serie A, iniziano a circolare i primi nomi: Fabiani osserva un vecchio obiettivo, attualmente al Verona ...

Seria A : Lazio batte lo Spezia 1-2

La Lazio in formato Champions, riscatta il ko casalingo in campionato con l'Udinese, battendo a Cesena lo Spezia (1-2).