Mercato Juventus quel bianconero in prestito verso il riscatto | le cifre per l’addio a titolo definitivo Ultime

Il mercato della Juventus si anima: Nicolò Fagioli, attualmente in prestito alla Fiorentina, potrebbe essere riscattato con cifre già delineate. La permanenza del giovane talento in Toscana appare sempre più certa, anche in assenza di competizioni europee. Scopriamo i dettagli di questa potenziale operazione e il futuro del centrocampista bianconero.

Mercato Juventus, un bianconero in prestito verrà riscattato: le cifre dell'affare in uscita per il club. È sempre più probabile il riscatto di Nicolò Fagioli da parte della Fiorentina. L'ex Juve dovrebbe restare a Firenze anche senza coppe europee. In quel caso, invece, scatterebbe il riscatto obbligatorio per 13,5 milioni di euro nella prossima estate. Il futuro dell'ex Juventus sembra ormai definito: salvo sorprese, si va verso l'acquisto a titolo definitivo da parte della società viola. Fagioli non tornerà a Torino.

