Mercato Juventus | non è una priorità Cambia lo scenario per il pallino bianconero sulla fascia! L’indiscrezione lo avvicina a Torino…

Mercato Juventus: «non è una priorità». Può cambiare tutto per l’obiettivo bianconero sulla fascia! L’indiscrezione lo avvicina a Torino. Nelle ultime ore il nome di Miguel Gutierrez ha occupato un posto importante tra i rumors relativi al mercato Juventus come possibile rinforzo per la corsia di sinistra. Ma il classe 2001 del Girona è stato accostato con forza anche al Napoli. Come riportato da Alfredo Pedullà, però, il suo profilo è stato proposto (non solo al Napoli), ma gli azzurri – pur apprezzandolo – non lo ritengono una priorità almeno in questi giorni. Per Gutierrez è presente una clausola che permetterebbe al Real Madrid di riacquistarlo, scenario non scontato ma comunque da tenere in considerazione. .com 🔗Leggi su Juventusnews24.com

