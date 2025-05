Mercato Juve tre bianconeri già ai saluti | con l’Udinese potrebbe essere la loro ultima allo Stadium I dettagli

Mercato Juve, tre bianconeri già ai saluti: con l’Udinese potrebbe essere la loro ultima allo Stadium. Cosa può succedere nelle prossime settimane. L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul futuro di tre calciatori attualmente in forza alla Juve ma sbarcati a Torino con la formula del prestito fino al termine della stagione. Si tratta di Conceicao, Renato Veiga e Kolo Muani. Tutti e tre sono destinati ad andare via a fine campionato e così quella di domenica contro l’ Udinese potrebbe essere la loro ultima allo Stadium. Tuttavia, svela, il quotidiano, il club farà un tentativo per tutti per cercare di tenerli almeno per il Mondiale per Club. .com 🔗Leggi su Juventusnews24.com

