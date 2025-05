Mercato Juve il grande obiettivo in difesa si allontana! Entra in corsa un club arabo | così vogliono convincere il giocatore Ultime

Il mercato della Juventus si complica: l'obiettivo in difesa, David Hancko del Feyenoord, si allontana, mentre un club arabo si fa avanti per assicurarsi il calciatore. Scopriamo gli ultimi dettagli su questa situazione e le strategie messe in atto per convincere il difensore a cambiare maglia.

Mercato Juve, il grande obiettivo in difesa si allontana: tutti gli ultimi dettagli sul futuro del calciatore. Uno dei grandi obiettivi del calciomercato Juventus dell'ultima sessione invernale è stato David Hancko, difensore di proprietà del Feyenoord. Sembrava tutto o quasi apparecchiato per un suo sbarco a Torino nelle prossime settimane ma secondo quanto riportato da Matteo Moretto su X, sulle sue tracce c'è l' Al Nassr: il club arabo mantiene vivi i contatti con il giocatore, con la speranza di riuscire a convincerlo.

