Mercato Inter Pedullà rivela | I nerazzurri vicinissimi a quel colpo ha detto si! Ecco gli altri possibili acquisti…

Il mercato dell'Inter entra nel vivo e il giornalista Pedullà annuncia che i nerazzurri sono a un passo da un grande colpo. Ma non finisce qui: l'attenzione è rivolta anche ad altri potenziali acquisti. La dirigenza è già al lavoro per rinforzare la squadra, promettendo una sessione di mercato ricca di sorprese.

Mercato Inter, Pedullà rivela: «I nerazzurri vicinissimi a quel colpo, ha detto si! Ecco gli altri possibili acquisti.» Le parole dell’uomo mercato. Il calciomercato Inter si prepara a una sessione di mercato intensa, con diversi interventi da programmare, e la dirigenza si è già attivata per mettere a disposizione di Simone Inzaghi i rinforzi necessari il prima possibile, con l’obiettivo di mantenere alto il livello competitivo della squadra. A fare il punto della situazione è stato Alfredo Pedullà attraverso il suo canale YouTube. LE PAROLE- «L’Inter farà gli acquisti giusti per il Mondiale per Club: vuole chiudere la pratica Luis Henrique con il Marsiglia, ha il sì del ragazzo. Ha già preso Sucic e ha altre soluzioni molto aperte: vorrà prendere un attaccante e dovrà decidere il futuro di Frattesi ma non prima della finale di Champions League» Internews24. 🔗Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Mercato Inter, Pedullà rivela: «I nerazzurri vicinissimi a quel colpo, ha detto si! Ecco gli altri possibili acquisti…»

