Mercatino dell' antico a Viterbo

Domenica 18 maggio, Viterbo ospita il Mercatino dell'Antico, un appuntamento imperdibile per gli amanti dell'oggettistica, del collezionismo e dell'antiquariato. Dalle ore 8 fino al tramonto, piazza dei Caduti e via Ascenzi si riempiranno di tesori vintage e curiosità da scoprire. Un’occasione unica per esplorare il fascino del passato!

Domenica 18 maggio, è fissato l'appuntamento con il mercatino dell'antico. L'evento, dedicato all'oggettistica, al collezionismo e all'antiquariato, è presente in piazza dei Caduti e in via Ascenzi dalle ore 8 fino al tramonto. è fissato l'appuntamento con il mercatino dell'antico. L'evento. 🔗Leggi su Viterbotoday.it © Viterbotoday.it - Mercatino dell'antico a Viterbo

Le notizie piĂą recenti da fonti esterne

A Viterbo il Mercatino dell’antico, domenica 18 maggio

Lo riporta newtuscia.it: NewTuscia – VITERBO – Domenica 18 maggio, terza domenica del mese, torna l’appuntamento in centro con il mercatino dell’antico. L’appuntamento, dedicato al collezionismo, all’hobbistica, all’oggettist ...

Torna il mercatino dell’antico a Viterbo

Riporta newtuscia.it: NewTuscia – VITERBO – Domenica 20 aprile, terza domenica del mese, torna l’appuntamento in centro con il mercatino dell’antico. L’appuntamento, dedicato al collezionismo, all ...

Domenica 20 aprile torna il mercatino dell’antico

Segnala occhioviterbese.it: Domenica 20 aprile, terza domenica del mese, torna l’appuntamento in centro con il mercatino dell’antico. L’appuntamento, dedicato al collezionismo, all’hobbistica, all’oggettistica, all’antiquariato ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Obbligo Green Pass : espositori rinunciano al mercatino di Borgo Cavour

Obbligo Green Pass per gli espositori al mercato di Borgo Cavour a Treviso: su 100 domande pervenute, 15 esercenti hanno deciso di ritirare la domanda non presentandosi all'appuntamento di domenica 23 gennaio.