meraviglia musetti batte zverev e vola in semifinale agli internazionali

Lorenzo Musetti conquista la semifinale agli Internazionali d'Italia 2025, dopo aver superato il tedesco Alexander Zverev nei quarti di finale con un convincente 7-6 (1), 6-4. Una performance straordinaria che conferma il talento del giovane tennista azzurro, pronto a contendersi un posto nella finale del prestigioso Masters 1000 di Roma.

(Adnkronos) – Lorenzo Musetti vola in semifinale agli Internazionali d'Italia 2025. Il tennista azzurro oggi, mercoledì 14 maggio, ha battuto il tedesco Alexander Zverev in due set con il punteggio di 7-6 (1), 6-4 nei quarti di finale del Masters 1000 di Roma. Ora, nell'ultimo atto, del torneo, Musetti affronterĂ Carlos Alcaraz, che in mattinata ha superato Jack Draper. Con Musetti in campo, c'è la certezza che possa succedere qualunque cosa. E così, quando il Centrale si riempie per il match tra Lorenzo e Zverev, sulle tribune aumenta la speranza che alla fine, l'azzurro, potrebbe farcela davvero. Anche se davanti a sĂ© ha il numero due del mondo e campione in carica degli Internazionali, un amante della terra, che a Roma arriva dopo un periodo di alti e bassi, l'unica vera costante della sua carriera.

