Milano, 15 maggio 2025 – Piatti sempre più salati sulle tavole delle mense scolastiche di Lombardia. Mediamente i genitori dei bambini e degli alunni lombardi, per far mangiare i figli a all’ asilo o alle elementari, devono spendere quasi 5 euro a pasto, 97 euro al mese, 871 euro all’anno. E le tariffe continuano a salire, anno dopo anno. Quanto pesano le bollette di gas e luce sulle nostre tasche: in Lombardia ogni famiglia spende in media 2.400 euro all’anno In Lombardia nelle scuole dell’infanzia il costo del buono pasto è arrivato a 4,84 euro; alla primaria di un centesimo meno, 4,83 euro. A tirare le somme sul caro-mensa a scuola sono gli attivisti di Cittadinanzattiva, organizzazione fondata nel 1978 per la tutela dei diritti, la cura dei beni comuni e il sostegno alle persone in condizioni di debolezza, nella loro VIII Indagine sulle mense scolastiche. 🔗Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Mense scolastiche di asili ed elementari, in Lombardia la media sfiora i 5 euro a pasto. Ma la classifica delle città regala una sorpresa