menendez se una sceneggiatura fa miracoli

Ponchia Quando leggiamo la parola fine sull’ultimo episodio di una serie tv alziamo comunque le antenne: il prossimo è sempre in agguato, magari non nella finzione ma nella realtĂ . Quel vago senso di incompiuto deve avere sfiorato chi ha seguito (su Prime Video nel 2021 e su Netflix nel 2022) le vicende balorde di Lyle e Erik Menendez, i fratelli californiani che nel 1989 massacrarono i genitori e furono per questo condannati all’ergastolo. Conclusione processuale inappellabile, opinione pubblica risvegliata e perplessa su una vicenda che senza il ripescaggio sarebbe rimasta sepolta nella memoria come nei 35 anni precedenti. Marciscano pure in galera, se lo meritano. E però, poverini: ne hanno passate tante, hanno ucciso ma confessato. In fondo fanno simpatia, quei due. E una seconda chance non si nega a nessuno, soprattutto se è riuscito a inchiodarti allo schermo una sera dopo l’altra diventando quasi uno di famiglia. 🔗Leggi su Quotidiano.net

