Meloni | America' s Cup a Napoli nel ' 27

Giorgia Meloni ha annunciato con entusiasmo che Napoli ospiterà nel 2027 la trentottesima edizione dell'America's Cup, il prestigioso torneo velico. Per la prima volta, l'Italia sarà sede di questo evento iconico, promettendo un'opportunità unica per il paese e per gli appassionati di nautica di tutto il mondo. "È un grande orgoglio per tutti noi", ha dichiarato il presidente del Consiglio.

10.10 "Sono orgogliosa di annunciare che l' America's Cup si disputerà per la prima volta in Italia. Sarà Napoli la città che ospiterà nel 2027 la trentottesima edizione del torneo velico più famoso e prestigioso al mondo". E' l' annuncio che ha fatto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. "E' un evento globale che coinvolge milioni di appassionati e rappresenta una sintesi unica"."Ringrazio i ministri Abodi,Giorgetti,il sindaco Manfredi,coloro che hanno lavorato con passione e determinazione per il grande risultato. 🔗Leggi su Servizitelevideo.rai.it

