Meloni telefona a Papa Leone XIV | L' Italia sostiene gli sforzi della Santa Sede per la pace

Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha contattato telefonicamente Papa Leone XIV per ribadire il sostegno dell'Italia agli sforzi della Santa Sede per la pace. Un dialogo che sottolinea l'importanza della collaborazione tra istituzioni nella promozione della stabilità e della solidarietà a livello globale.

Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha avuto un colloquio telefonico con Sua Santità Papa Leone XIV. La premier, si legge in una nota di palazzo Chigi, «ha rinnovato al. 🔗Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Meloni telefona a Papa Leone XIV: «L'Italia sostiene gli sforzi della Santa Sede per la pace»

Robert Francis Prevost, chi è Papa Leone XIV: il primo Pontefice americano nella storia della Chiesa

L'8 maggio 2025, alle 18:08, la fumata bianca dalla Cappella Sistina ha annunciato l'elezione del 267º Papa della Chiesa cattolica: il cardinale statunitense Robert Francis Prevost, che ha scelto il nome di Leone XIV.