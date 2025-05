Meloni telefona a Papa Leone XIV | Italia sostiene suoi sforzi per la pace

Il presidente Meloni ha contattato Papa Leone XIV per ribadire il sostegno dell'Italia agli sforzi della Santa Sede nella promozione della pace. In una nota di Palazzo Chigi, si evidenzia l'importanza del dialogo per risolvere i conflitti e si sottolinea l'impegno italiano nel favorire la cessazione delle ostilitĂ in scenari di crisi.

(Adnkronos) – "L'Italia apprezza e sostiene gli sforzi della Santa Sede per la pace e la cessazione dei conflitti in tutti gli scenari di crisi dove le armi hanno preso il posto del confronto e del dialogo". E' quanto si legge in una nota di palazzo Chigi dove viene data notizia di un colloquio telefonico .

