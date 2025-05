Meloni sente Papa Leone XIV | insieme per sviluppo etico IA e la pace La telefonata

Roma si prepara all'insediamento di Papa Leone XIV, la macchina organizzativa (almeno seimila gli agenti che presiederanno la cerimonia) si è messa in moto per l'accoglienza dei fedeli (previste oltre 250.000 persone) e dei capi di Stato e di governo che domenica saranno nella Capitale. Oggi c'è stato il primo contatto tra la premier Giorgia Meloni e il Pontefice. Al centro del colloquio telefonico, ha fatto sapere Palazzo Chigi, pure il dossier sull'intelligenza artificiale, tema richiamato da Leone XIV in occasione del suo incontro con i cardinali lo scorso 10 maggio. L'obiettivo è far sì che si arrivi a “uno sviluppo etico e al servizio dell'uomo” (a marzo il Senato ha licenziato un ddl che sarà in questi giorni incardinato alla Camera, con la maggioranza che punta però a modificarlo) con la premier che ha rinnovato – ha riferito la nota di governo – la disponibilità dell'Italia a continuare a lavorare in stretto collegamento con la Santa Sede. 🔗Leggi su Iltempo.it

