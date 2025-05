Meloni Nel 2027 America' s Cup a Napoli

L'America's Cup sbarca in Italia nel 2027, un evento storico per la vela e per il nostro Paese. Napoli ospiterà la trentottesima edizione di questo prestigioso torneo, trasformando la città in epicentro di competizione e passione. Un'opportunità unica per celebrare la nautica e il nostro territorio a livello internazionale.

"Fiera di annunciare che il torneo velico più famoso al mondo si disputerà per la prima volta nella storia in Italia" ROMA - "Sono orgogliosa di annunciare che l'America's Cup si disputerà, per la prima volta nella storia, in Italia. Sarà Napoli la città che ospiterà nel 2027 la trentottesima edizio 🔗Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Meloni "Nel 2027 America's Cup a Napoli"

Le notizie più recenti da fonti esterne

Meloni: "L'America's Cup per la prima volta in Italia: nel 2027 sarà a Napoli"

Lo riporta huffingtonpost.it: La premier: "L'organizzazione consentirà di accelerare l'imponente piano di riqualificazione e rigenerazione avviato dal governo per ...

La Coppa America a Napoli nel 2027. Orgoglio di Meloni: "Per la prima volta in Italia"

Come scrive msn.com: Accordo tra il governo italiano e il defender neozelandese. L'annuncio della premier, Abodi: "Straordinaria opportunità" ...

America's Cup per la prima volta in Italia: a Napoli nel 2027. Meloni "orgogliosa"

Lo riporta iltempo.it: Per la prima volta in assoluto, la Louis Vuitton Cup e la Louis Vuitton America's Cup Match si svolgeranno in Italia. Nel 2027 il mondo ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Napoli, uccisa a pugni e con un cacciavite: fermato il figlio

Un brutale attentato in provincia di Napoli dove una donna è stata picchiata e pugnalata con un cacciavite.