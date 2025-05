Meloni messa all’angolo in Europa | ma il problema è l’ambiguità servono scelte chiare

Doveva essere la “pontiera”. L’italiana capace di tenere insieme i fili fragili dell’Europa che traballa tra guerra, urne e Atlantico. Invece Giorgia Meloni si ritrova esclusa. Quella a cui viene chiesto di restare fuori, mentre dentro si decide cosa conta. A Parigi, all’ Eliseo, la pazienza nei confronti della premier italiana è ai minimi storici. Fonti diplomatiche la definiscono un’ “irritazione costante”. La causa? Un sospetto che suona come un’accusa pesante nei salotti ovattati della geopolitica: nessuno si fida del suo rapporto con Donald Trump. I francesi, e non solo loro, temono che Meloni ascolti tutto e riferisca tutto: discussioni strategiche, scelte delicate. Il timore è che le sue simpatie per l’ex presidente americano la rendano un canale secondario, ma attivo, di rimbalzo informativo verso Mar-a-Lago. 🔗Leggi su Thesocialpost.it

