Meloni | L’America’s Cup a Napoli accelera la riqualificazione dell’area di Bagnoli in un polo turistico balneare e commerciale

Dichiarazione del Presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, diffusa tramite il sito istituzionale del governo in merito all’America’s Cup che si disputerà a Napoli. Leggi anche: A Napoli la Coppa America 2027, è ufficiale. Battuta l’Arabia Saudita (Corsera) Meloni: «La scelta rafforza il rinnovato protagonismo del Sud». « Sono orgogliosa di annunciare che l’America’s Cup si disputerà, per la prima volta nella storia, in Italia. Sarà Napoli la città che ospiterà nel 2027 la trentottesima edizione del torneo velico più famoso e prestigioso al mondo, un evento globale che coinvolge milioni di appassionati e rappresenta una sintesi unica tra tradizione, innovazione tecnologica, eccellenza ingegneristica e spirito competitivo. Ringrazio il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, il Ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, Sport e Salute e tutti coloro che hanno lavorato, con passione e determinazione, per raggiungere questo grande risultato. 🔗Leggi su Ilnapolista.it

