Meloni incassa ma sbotta con Schlein Intanto il governo si blocca sui porti | salta la norma Spinelli voluta da Salvini

In un clima di tensione politica, Meloni incassa ma non risparmia attacchi a Schlein, mentre il governo si impantana sulla questione dei porti e la norma Spinelli voluta da Salvini salta. Intanto, Antonio Tajani è ad Antalya per un incontro dei ministri degli Esteri della Nato, mentre Salvini assiste a un match di tennis.

Antonio Tajani è ad Antalya, Turchia, per la riunione informale dei ministri degli Esteri della Nato. Matteo Salvini invece si gode il match agli Internazionali di tennis tra Alcaraz e Draper.

Lo riporta ilfoglio.it: Scene dal premier time alla Camera: le opposizioni affondano il colpo, la presidente del Consiglio si trattiene. Tensione in pre consiglio dei ministri: stop di Mantovano e Giorgetti alla legge voluta ...

Schlein, Meloni smetta di far finta di niente sui dazi

Secondo ansa.it: Meloni invece fa solo appelli alla calma". Lo dichiara la segretaria del Pd Elly Schlein. "Serve urgentemente un bagno di umiltà e di realtà da parte del governo, sono in gioco decine di ...

Pressioni di Salvini e Tajani su Meloni: Il Nodo Cruciale della Corsa alle Europee

Nel contesto delle prossime elezioni europee, emerge un'interessante dinamica di pressioni da parte di Matteo Salvini e Antonio Tajani nei confronti di Giorgia Meloni, focalizzata sul nodo cruciale della sua potenziale candidatura.